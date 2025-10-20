Il cameraman urta uno specchio alla Casa bianca Trump lo avverte | Stai attento ha 400 anni

Uno specchio ha fatto restare Donald Trump a bocca aperta. L'allarme è scattato nella sala del gabinetto alla Casa Bianca durante l'incontro con il premier australiano, Anthony Albanese. Il presidente degli Stati Uniti ha vissuto attimi di "panico". Cosa è successo: il videoColpa di un operatore. 🔗 Leggi su Today.it

