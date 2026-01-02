Legge per il contrasto all' antisemitismo | riparte il confronto nel Pd sul ddl Delrio

Il 7 gennaio, in Commissione Affari Costituzionali, riprenderà il dibattito sul disegno di legge Delrio, finalizzato a rafforzare le misure di contrasto all'antisemitismo. La discussione, all’interno del Partito Democratico, rappresenta un passo importante nel dialogo politico sul tema, che richiede un’attenzione costante per garantire la tutela dei diritti e della sicurezza di tutte le comunità.

AGI - Partirà ufficialmente il 7 gennaio, in Commissione Affari Costituzionali, il confronto sulle proposte di legge riguardanti il contrasto all'antisemitismo. A dare lo start sarà la proposta di legge presentata dal dem Graziano Delrio, testo che ha provocato uno scontro interno al Partito Democratico. Oltre a Delrio, la proposta risulta firmata dall'ala riformista del partito, critica con la segretaria Elly Schlein. Tra i senatori che hanno firmato il disegno di legge ci sono, infatti, Simona Malpezzi, Filippo Sensi, Alfredo Bazoli, Pier Ferdinando Casini, Tatjana Rojc, Walter Verini, Sandra Zampa. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Legge per il contrasto all'antisemitismo: riparte il confronto nel Pd sul ddl Delrio Leggi anche: Legge per il contrasto all'antisemitismo: riparte il confronto nel Pd sul ddl Delrio Leggi anche: Ddl Antisemitismo. Gasparri: "Il Pd ha esitazioni sul tema". E Delrio: "Auspico rapidità, non è un trattato" La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Legge per il contrasto all'antisemitismo: riparte il confronto nel Pd sul ddl Delrio; Antisemitismo, fronda Pd; Il ddl sul contrasto all'antisemitismo: intervista al senatore Andrea Giorgis (7.01.2026); Legge per il contrasto all' antisemitismo | riparte il confronto nel Pd sul ddl Delrio. Legge per il contrasto all'antisemitismo: riparte il confronto nel Pd sul ddl Delrio - Partirà ufficialmente il 7 gennaio, in Commissione Affari Costituzionali, il confronto sulle proposte di legge riguardanti il contrasto all'antisemitismo. msn.com

L’antisemitismo arriva in Parlamento e diventa un caso politico: il Pd non sa da che parte stare sul Ddl Delrio - Antisemitismo, tre proposte di legge e uno scontro politico durissimo: Pd diviso, centrodestra inflessibile e Parlamento pronto alla battaglia. tag24.it

Ddl Antisemitismo. Gasparri: "Il Pd ha esitazioni sul tema". E Delrio: "Auspico rapidità, non è un trattato" - L'azzurro: "I dem presentano due testi perché quello del senatore Delrio non è piaciuto a parte del partito e a Schlein. ilfoglio.it

POLITICHE GIOVANILI, TRIPODI (FI): “PUBBLICATA LA LEGGE PER IL CONTRASTO ALLE DIPENDENZE” - facebook.com facebook

Il Governo Meloni è da tempo al lavoro su un nuovo piano per la sicurezza: un disegno di legge che rafforza il contrasto alla criminalità giovanile attraverso l’inasprimento delle pene, la lotta ai maranza e la previsione di sanzioni anche per i genitori di figli min x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.