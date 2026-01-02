Legge per il contrasto all' antisemitismo | riparte il confronto nel Pd sul ddl Delrio

Il 7 gennaio, in Commissione Affari Costituzionali, riprenderà il dibattito sul disegno di legge Delrio, finalizzato a rafforzare le misure di contrasto all'antisemitismo. La discussione, all’interno del Partito Democratico, rappresenta un passo importante nel dialogo politico sul tema, che richiede un’attenzione costante per garantire la tutela dei diritti e della sicurezza di tutte le comunità.

AGI - Partirà ufficialmente il  7 gennaio, in  Commissione Affari Costituzionali, il confronto sulle  proposte di legge  riguardanti il  contrasto all'antisemitismo. A dare lo start sarà la proposta di legge presentata dal dem  Graziano Delrio, testo che ha provocato uno  scontro interno  al  Partito Democratico. Oltre a Delrio, la proposta risulta firmata dall'ala riformista del partito, critica con la segretaria  Elly Schlein. Tra i senatori che hanno firmato il disegno di legge ci sono, infatti, Simona Malpezzi, Filippo Sensi, Alfredo Bazoli, Pier Ferdinando Casini, Tatjana Rojc, Walter Verini, Sandra Zampa. 🔗 Leggi su Agi.it

