Le proteste in Iran aumentano e Teheran chiede consiglio a Putin

Le crescenti proteste in Iran hanno portato le autorità a cercare supporto internazionale. Questa settimana, il presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, ha avuto un colloquio telefonico con il presidente russo, Vladimir Putin, per discutere delle situazioni interne e delle possibili implicazioni. Questo contatto evidenzia le dinamiche geopolitiche tra i due paesi in un momento di instabilità sociale in Iran.

All'inizio di questa settimana, il presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, ha parlato al telefono con il capo del Cremlino, Vladimir Put.

