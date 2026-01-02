Le notizie sulla strage di Crans-Montana

Le notizie sulla strage di Crans-Montana riguardano un incendio scoppiato durante il Capodanno in una località turistica delle Alpi svizzere. Le autorità stanno conducendo le indagini e lavorano per identificare le vittime. Restano ancora molte questioni da chiarire su quanto accaduto e sulle cause dell’incendio, in un contesto di grande attenzione e cautela.

Strage Crans-Montana, l'inviato Guy Chiappaventi (TG La7) si commuove in diretta: "Vi prego di scusarmi ", video - Guy Chiappaventi in lacrime in diretta al Tg La7 mentre racconta l’incendio di Crans- libero.it

Strage a Crans-Montana: le nuove foto inedite mostrano dall’inizio il devastante rogo - Montana: le scintille di bottiglie pirotecniche trasformano il brindisi di Capodanno in tragedia. notizie.it

Gli aggiornamenti della Procuratrice sulla strage di Crans-Montana

Sei italiani dispersi dopo la strage di Crans-Montana. Sicurezza sotto accusa Leggi l'articolo con le ultime notizie al link nel primo commento - facebook.com facebook

Strage di Crans Montana, gli aggiornamenti e le notizie | Almeno 47 morti e 112 feriti nell'incendio del locale x.com

