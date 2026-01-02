Le notizie sulla strage di Crans-Montana
Le notizie sulla strage di Crans-Montana riguardano un incendio scoppiato durante il Capodanno in una località turistica delle Alpi svizzere. Le autorità stanno conducendo le indagini e lavorano per identificare le vittime. Restano ancora molte questioni da chiarire su quanto accaduto e sulle cause dell’incendio, in un contesto di grande attenzione e cautela.
L’incendio di capodanno in un località turistica nelle Alpi svizzere lascia aperti ancora molti interrogativi, mentre si avviano l’inchiesta e l’identificazione delle vittime. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
