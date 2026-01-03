Le notizie sulla tragedia di Crans-Montana aggiornano il bilancio delle vittime italiane, con 40 persone confermate decedute e numerosi dispersi ancora senza identità. I proprietari delle strutture coinvolte esprimono grave dolore e difficoltà emotive. La vicenda resta sotto attenzione, mentre si prosegue con le operazioni di ricerca e soccorso per fare luce su quanto accaduto.

Roma, 3 gennaio 2026 – Sono 40 le vittime accertate ma molte non hanno ancora un nome. Finiscono così nella lista dei dispersi. Un nume che si colloca a metà fra l’angoscia e la speranza per i familiari di molti ragazzi che all’1.30 di quella maledetta notte di San Silvestro si trovavano all’interno del Le Constellation dove è scoppiato l’inferno. E così per i genitori di sei ragazzi italiani dispersi che attendono notizie certe sulla sorte dei loro figli. Tredici sono i giovani connazionali ricoverati negli ospedali italiani e svizzeri. Così non è per i parenti di Chiara Costanzo studentessa milanese di 16 per cui si sono perse le speranze. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Morti, feriti e dispersi italiani, le ultime notizie sulla strage di Crans-Montana. I proprietari: "Non riusciamo nè a dormire, nè a mangiare”

