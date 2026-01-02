Le notizie sulla strage di Crans-Montana

Le notizie sulla strage di Crans-Montana riguardano un incendio scoppiato durante il Capodanno in una località turistica delle Alpi svizzere. L'incidente ha provocato diverse vittime e sono in corso le indagini per chiarire le cause e identificare le persone coinvolte. Questa vicenda sta suscitando attenzione e attenzione alle circostanze dell’evento.

L’incendio di capodanno in un località turistica nelle Alpi svizzere lascia aperti ancora molti interrogativi, mentre si avviano l’inchiesta e l’identificazione delle vittime. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

Crans-Montana, strage nel locale: a Capodanno 47 morti tra le fiamme; La strage di Crans-Montana, cos’è successo; Crans-Montana, ecco cosa è successo: l'istante immortalato, poi il fuoco inarrestabile, le candele; Strage di Crans-Montana, 47 morti e 115 feriti. 13 italiani in ospedale, 6 risultano dispersi.

