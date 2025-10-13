Mercato in centro e lavori pubblici | come cambia la viabilità a Lecco
Come ogni settimana in città sono previste modifiche alla viabilità causate dai lavori pubblici programmati dall'Amministrazione comunale, che riportiamo di seguito. Queste si aggiungono a quelle determinate dal consueto spostamento del mercato in centro nel giorno di mercoledì 15 ottobre.Mercato. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
In questa notizia si parla di: mercato - centro
Premier League, pioggia di milioni per gli attaccanti: Gyokeres al centro del mercato
Commercio, la crisi: "In centro si chiedono canoni fuori mercato. Negozi aperti la sera per una Cesena più 'turistica'"
Miretti Juve: il centrocampista al centro di alcune voci di mercato varca i cancelli della Continassa. Sarà valutato in ritiro – VIDEO
I commercianti del centro storico si mobilitano contro il mercato delle calamite pachistane - facebook.com Vai su Facebook
Al Mercato delle Erbe lavori neanche a metà: «Incassi giù del 90%, situazione drammatica» - Mario Gioacchini è solo, come quasi ogni giorno da diverso tempo, nel suo negozio al piano terra del Mercato delle Erbe. Segnala corriereadriatico.it
L’assessore Raffini: "Dagli affitti al mercato. L’impegno per il centro" - Per Imola, metteremo in campo delle strategie per coinvolgere il centro storico e rivitalizzarlo nella ... Secondo ilrestodelcarlino.it