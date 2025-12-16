Lavori pubblici funzionari in fuga | Il problema è la gestione politica

L'articolo analizza la recente crisi nei lavori pubblici, evidenziando le dimissioni di funzionari e le criticità nella gestione politica. Secondo fonti interne, la situazione riflette problemi strutturali e decisioni discutibili che stanno compromettendo l'efficienza e la trasparenza del settore. Un focus sulle dinamiche interne e sulle responsabilità politiche coinvolte.

© Ilrestodelcarlino.it - Lavori pubblici, funzionari in fuga: "Il problema è la gestione politica" "La calcolatrice serve all'assessore Riccetti per fare i conti su tutti i funzionari che è riuscito a bruciare nell'ufficio lavori pubblici". È l'attacco che lanciano Alessandro Rovazzani e Maria Grazia Nalmodi, consiglieri comunali del gruppo di minoranza Porto Recanati 21-26. I due commentano così le dimissioni dell'architetto Donatella Paciarotti, che a fine mese lascerà l'incarico di dirigente del settore VII del Comune. Lei era subentrata un anno fa ai vertici di quel settore che comprende gli uffici lavori pubblici, ambiente e patrimonio, ma a inizio del prossimo anno andrà a lavorare al Provveditorato alle opere pubbliche di Ancona.

