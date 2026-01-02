L' autopsia sul corpo di Aurora Livoli e le indagini sull' omicidio della 19enne trovata morta in un cortile

L'autopsia su Aurora Livoli, la giovane di 19 anni trovata morta in un cortile a Milano, è iniziata venerdì 2 gennaio. Le indagini mirano a chiarire le cause del decesso e fare luce sulla vicenda, che ha suscitato attenzione nella comunità. Le autorità proseguono con gli accertamenti per raccogliere elementi utili a ricostruire le ultime ore della ragazza.

L'autopsia sul corpo di Aurora Livoli, la diciannovenne della provincia di Latina trovata morta in un cortile a Milano è iniziata nella mattinata di venerdì 2 gennaio. L'esame autoptico sarà un tassello fondamentale per confermare com'è morta la ragazza. Il sospetto è che sia stata strangolata a.

