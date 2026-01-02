Aurora Livoli oggi l’autopsia sul corpo della ragazza trovata morta a Milano
È in corso presso l’Istituto di Medicina legale di Milano l’autopsia su Aurora Livoli, la giovane di 19 anni trovata senza vita lo scorso 29 dicembre in via Paruta, Milano. L’esame serve a chiarire le cause del decesso e a fornire elementi utili alle indagini in corso.
È cominciata all’Istituto di Medicina legale di Milano l’autopsia su Aurora Livoli, la 19enne di Fondi, in provincia di Latina, trovata morta nel cortile di un palazzo in via privata Paruta 74, lo scorso 29 dicembre a Milano. Poco prima dell’inizio sono arrivati i genitori, con un mazzo di fiori, accompagnati dallo zio, l’avvocato Massimo Basile. Lo zio: “Ora anche noi aspettiamo risposte”. “Aurora si era diplomata all’istituto Pacinotti di Fondi. Poi, in famiglia eravamo rimasti molto lusingati perché aveva preso a frequentare l’Università. Si era iscritta a Scienze Chimiche alla Sapienza di Roma. 🔗 Leggi su Lapresse.it
