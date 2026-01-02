La vera Casia Vianello cambia proprietario | ecco perché Pier Silvio Berlusconi l' ha acquistata

La Casa Vianello, nota anche come Casia Vianello, ha recentemente cambiato proprietario. Pier Silvio Berlusconi ha acquisito l’immobile, che non si tratta della celebre dimora televisiva, ma di un prestigioso edificio con una storia propria. La transazione coinvolge gli eredi filippini della coppia Vianello, segnando un nuovo capitolo per questa proprietà di rilievo nel panorama immobiliare italiano.

La celebre Casa Vianello, per quanto non si tratti ovviamente di quella conosciuta da milioni di telespettatori italiani nella famosissima sitcom, che fu ricreata prima negli studi della Cerrato Compagnia Cinematografica di Roma e poi in quelli Mediaset di Cologno Monzese a Milano, ha cambiato definitivamente proprietario: è stato Pier Silvio berlusconi ad acquistare il prestigioso immobile, rilevandolo dagli eredi filippini della coppia. Nel super attico di Segrate a Milano 2 ampio quasi 300 metri quadrati e dotato di 5 camere da letto e 5 bagni, Raimondo Vianello e Sandra Mondaini hanno vissuto fino alla loro morte, avvenuta nel 2010: a essere designati come loro successori nel possesso dell'immobile, ma non solo di quello, i due coniugi Pedro Edgardo Magsino, di 59 anni, e Rosalie Escarez, di 61, i quali non solo li hanno assistiti fino alla fine, ma sono diventati negli anni parte integrante della loro famiglia insieme ai figli John Mark e Raimond, oggi rispettivamente di 34 e 29 anni d'età. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

