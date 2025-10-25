Casa Vianello cambia proprietario venduta a Pier Silvio Berlusconi

L’immobile di Milano 2 a Segrate, residenza storica di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello dal 1991, ha un nuovo proprietario: Pier Silvio Berlusconi. Il CEO di MFE-Mediaset ha concluso l’acquisto grazie a un accordo con Pedro Edgardo Magsino e Rosalie Escarez, ex collaboratori filippini dei coniugi Vianello e nominati eredi universali del loro patrimonio. Berlusconi ha versato 1 milione e 450 mila euro per rilevare l’appartamento che è stato il nido della coppia più amata della televisione italiana fino alla loro scomparsa. La somma è stata corrisposta in due tranche: un acconto di 100 mila euro nel 2024, tramite bonifico bancario, e il saldo nel 2025 tramite assegni circolari. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

