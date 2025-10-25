Casa Vianello cambia proprietario venduta a Pier Silvio Berlusconi

L’immobile di Milano 2 a Segrate, residenza storica di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello dal 1991, ha un nuovo proprietario: Pier Silvio Berlusconi. Il CEO di MFE-Mediaset ha concluso l’acquisto grazie a un accordo con Pedro Edgardo Magsino e Rosalie Escarez, ex collaboratori filippini dei coniugi Vianello e nominati eredi universali del loro patrimonio. Berlusconi ha versato 1 milione e 450 mila euro per rilevare l’appartamento che è stato il nido della coppia più amata della televisione italiana fino alla loro scomparsa. La somma è stata corrisposta in due tranche: un acconto di 100 mila euro nel 2024, tramite bonifico bancario, e il saldo nel 2025 tramite assegni circolari. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Casa Vianello cambia proprietario, venduta a Pier Silvio Berlusconi

Leggi anche questi approfondimenti

Casa Vianello venduta a Pier Silvio Berlusconi: l'attico di 300 mq che Sandra e Raimondo lasciarono alla coppia di filippini - facebook.com Vai su Facebook

Casa Vianello venduta a Pier Silvio Berlusconi, eredi prezzo e metri quadrati - X Vai su X

La casa di Raimondo Vianello e Sandra Mondaini venduta a Pier Silvio Berlusconi - La casa storica di Vianello e Mondaini è stata venduta a Pier Silvio Berlusconi, un acquisto che riporta alla memoria momenti indimenticabili della televisione italiana. Si legge su notizie.it

Pier Silvio Berlusconi compra il mega attico di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello per 1,4 milioni di euro - Per anni si è sussurrato che la storica abitazione di Raimondo Vianello e Sandra Mondaini fosse stata messa in vendita. Come scrive affaritaliani.it

Casa Vianello venduta a Pier Silvio Berlusconi: l'attico di 300 mq che Sandra e Raimondo lasciarono alla coppia di filippini (che ereditò tutto) - L’attico di Segrate, a Milano 2, di 285 metri quadrati che Raimondo Vianello e Sandra Mondaini lasciarono in eredità alla loro coppia di filippini è stato venduto. Segnala msn.com