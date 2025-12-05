Tre tappe nel Ravennate per la torcia olimpica de Pascale | Un momento di grande valore simbolico

È nata nell’antica Olimpia come simbolo di pace e unione tra i popoli. E ora la Fiamma Olimpica ha ripreso il proprio viaggio, per attraversare il Paese fino a raggiungere, nel 2026, lo stadio di San Siro a Milano per la cerimonia di apertura dei Giochi invernali Milano-Cortina. Un itinerario che. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

