Grande attesa per la torcia olimpica nel Ravennate | il percorso della fiamma in provincia

Il 6 gennaio, Faenza sarà protagonista del passaggio della torcia olimpica nel Ravennate, segnando un momento significativo in vista dei Giochi Milano-Cortina. Il percorso della fiamma attraverserà la provincia, unendo le comunità in un evento che celebra lo spirito sportivo e la tradizione olimpica. Questa tappa rappresenta un’occasione per condividere valori di solidarietà e di unità territoriale prima dell’appuntamento internazionale.

Il nuovo anno nel Ravennate si aprirà con il passaggio della torcia olimpica di Milano-Cortina. Il 6 gennaio, la città di Faenza vivrà un momento di storica importanza accogliendo il passaggio della fiamma olimpica nel suo viaggio verso i Giochi Invernali.

