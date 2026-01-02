La Russa | mai pensato al Colle Premierato atto d’amore per Italia

La Russa ha dichiarato di non aver mai considerato l’ipotesi di un incarico al Quirinale, sottolineando che il suo ruolo di presidente del Senato rappresenta un impegno di responsabilità e dedizione per l’Italia. La sua riflessione evidenzia una prospettiva centrata sull’importanza del ruolo istituzionale e sulla volontà di contribuire al Paese senza ambizioni personali di prestigio.

Roma, 2 gen. (askanews) – “Se io fossi stato di sinistra, avrebbero tutti detto: che bello un presidente del Senato così al di fuori della formalità. Forse hanno inteso che avessi l’ambizione di fare il presidente della Repubblica e si sono spaventati, ma io questo obiettivo non l’ho mai avuto”. Lo dice il presidente del Senato Ignazio La Russa in un’intervista a ‘Il Giornale’. “Mai pensato al Colle”, ribadisce, aggiungendo che “sarei pronto a difendere con la vita i valori di libertà espressi dalla prima parte della Costituzione”. “Provano – spiega La Russa – a delegittimarmi con la storia che faccio dichiarazioni non da super partes. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Riforme: La Russa, 'premierato atto d'amore per l'Italia del futuro' Leggi anche: Senato: La Russa, 'mai pensato al Colle, difenderei la Carta con la vita' Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. La Russa: “Mai pensato al Colle, il premierato è un atto di amore per il futuro dell’Italia”; Troppo informale? Se fossi di sinistra... Il premierato sarà amore per l'Italia; Senato: La Russa, 'mai pensato al Colle, difenderei la Carta con la vita'. La Russa: mai pensato al Colle. Premierato atto d'amore per Italia - 'Se io fossi stato di sinistra, avrebbero tutti detto: che bello un presidente del Senato così al di fuori della ... notizie.tiscali.it

Riforme: La Russa, 'premierato atto d’amore per l’Italia del futuro' - "C’è una contraddizione tra una sinistra che non vuole il premierato ma crede di poter vincere alle urne. lanuovasardegna.it

Senato: La Russa, 'mai pensato al Colle, difenderei la Carta con la vita' - "Io sono coetaneo della Repubblica, come lo sono della destra politica italiana nata alla fine del 1946 di cui ho legittimamente ricordato la ricorrenza. msn.com

Nel 2026 vuoi fare davvero la differenza Allora è il momento di investire in una struttura che cambia il tuo modo di lavorare. Mandorla Russa Doppio Muretto 21 febbraio 2026 Un corso di struttura avanzata, pensato per chi vuole precisione, controllo - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.