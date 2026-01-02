Senato | La Russa ' mai pensato al Colle difenderei la Carta con la vita'

Il presidente del Senato, La Russa, ha dichiarato di non aver mai considerato l’ipotesi di un ricorso al Colle e ha ribadito il suo impegno a difendere la Costituzione italiana. Nato nel 1946, egli sottolinea il suo legame con la Repubblica e la propria dedizione alla tutela dei principi fondamentali dello Stato, mantenendo un tono sobrio e rispettoso nel suo discorso pubblico.

Roma, 2 gen (Adnkronos) - "Io sono coetaneo della Repubblica, come lo sono della destra politica italiana nata alla fine del 1946 di cui ho legittimamente ricordato la ricorrenza. E oggi mi riservo il diritto di vedere il passato con occhi miei. E oggi, senza necessità di accomodarmi a qualsiasi ricostruzione storica, dico che sarei pronto a difendere con la vita i valori di libertà espressi dalla prima parte della Costituzione". Lo dice Ignazio La Russa al Giornale. "Se io fossi stato di sinistra, avrebbero tutti detto: che bello un presidente del Senato così al di fuori della formalità. Forse hanno inteso che avessi l'ambizione di fare il presidente della Repubblica e si sono spaventati, ma io questo obiettivo non l'ho mai avuto", spiega il presidente del Senato, che tra l'altro spiega: "È tipico della sinistra il ricorso alla delegittimazione personale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

