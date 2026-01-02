Riforme | La Russa ' premierato atto d' amore per l' Italia del futuro'

Le recenti dichiarazioni di La Russa evidenziano una riflessione sulle riforme istituzionali, in particolare sul ruolo del premierato. Secondo il ministro, questa proposta rappresenta un atto d'amore per il futuro dell’Italia. La discussione si inserisce in un contesto politico in cui si confrontano diverse visioni sul sistema di governo, evidenziando tensioni tra le forze politiche e le loro strategie per il cambiamento.

Roma, 2 gen (Adnkronos) - "C'è una contraddizione tra una sinistra che non vuole il premierato ma crede di poter vincere alle urne. Dicono che la Meloni vuole la riforma per avere “pieni poteri”. Come se la Meloni per governare avesse bisogno del premierato: sta già governando benissimo senza. Il premierato nasce dalla volontà di fare qualcosa per la Nazione, un atto d'amore per l'Italia del futuro. La democrazia diretta con tutte probabilità offre maggiore garanzie di stabilità dell'attuale sistema basato sul parlamentarismo". Lo dice Ignazio La Russa al Giornale. "Io sento parlare di campagna elettorale da bambino. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Riforme: La Russa, 'premierato atto d'amore per l'Italia del futuro' Leggi anche: Premierato, La Russa: "I tempi ci sono, ma scelta è politica" Leggi anche: “Darei la vita per la Costituzione”: La Russa ad Atreju tra premierato, legge elettorale e lealtà istituzionale. Senza riserve Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. La Russa: “Mai pensato al Colle, il premierato è un atto di amore per il futuro dell’Italia”. La Russa: mai pensato al Colle. Premierato atto d'amore per Italia - 'Se io fossi stato di sinistra, avrebbero tutti detto: che bello un presidente del Senato così al di fuori della ... notizie.tiscali.it

Senato: La Russa, 'mai pensato al Colle, difenderei la Carta con la vita' - "Io sono coetaneo della Repubblica, come lo sono della destra politica italiana nata alla fine del 1946 di cui ho legittimamente ricordato la ricorrenza. lagazzettadelmezzogiorno.it

La Russa, tempi premierato ci sono, ma la scelta è politica - Per portare a termine la riforma del premierato "i tempi ci sono è sempre una scelta politica, se la maggioranza decide di utilizzare il tempo che resta per questo obiettivo politico i tempi ci sono, ... ansa.it

Premiati otto profili di altissimo livello. Sul palco anche un’artista russa e una ucraina, che si sono strette in un abbraccio fraterno. - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.