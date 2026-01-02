Kim ‘scaldato’ dal gradimento del Milan | due ostacoli all’operazione di calciomercato

Kim, apprezzato dal Milan, si trova al centro di un’operazione di calciomercato che potrebbe rafforzare la difesa rossonera. Tuttavia, ci sono due ostacoli da superare prima di finalizzare l’accordo. Il giocatore desidera maggiore spazio in campo, e le trattative sono ancora in corso. La situazione rimane sotto osservazione, con l’obiettivo di trovare una soluzione che soddisfi tutte le parti coinvolte.

Calciomercato Milan, Kim potrebbe essere il colpo per la difesa rossonera. Il giocatore vorrebbe più spazio. Due ostacoli da superare. Le ultime novità da 'La Gazzetta dello Sport'.

Tra entrate e uscite, reparto rivoluzionato: il sudcoreano può diventare un’opzione, Cambiaso e Udogie i preferiti sulle fasce - Il Milan ha chiuso l’ultima Serie A con il terzo migliore attacco (61 gol), ma anche con la settima retroguardia (43 reti incassate). gazzetta.it

