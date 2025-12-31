Juventus bloccato il trasferimento di Perin al Genoa

La Juventus ha deciso di mantenere Mattia Perin nella rosa attuale, bloccando il trasferimento al Genoa. La società ha comunicato di voler continuare a contare sul portiere, interrompendo le trattative in corso. La decisione riflette la volontà di rafforzare la rosa per la stagione in corso, evitando cambiamenti che potrebbero influire sull’equilibrio del team. Restano da attendere eventuali sviluppi sulla situazione contrattuale e sulle strategie future.

La Juventus blocca il trasferimento di Perin La Juventus non lascia partire Mattia Perin e blocca il trasferimento con il Genoa. A comunicarlo è il giornalista Matteo Moretto. La Juventus ha informato il Genoa in queste ultimissime ore che non lascerà partire Mattia Perin. Il club rossoblu aveva avanzato una L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, bloccato il trasferimento di Perin al Genoa Leggi anche: Calciomercato Genoa, Perin spinge per il trasferimento in rossoblu. La situazione Leggi anche: Perin spinge per il ritorno al Genoa: distanza minima con la Juventus Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. FLASH | Perin-Genoa, salta tutto: resta alla Juventus - Perin resta alla Juventus: salta il suo passaggio al Genoa. fantamaster.it

La Juventus dice no al trasferimento di Perin al Genoa - Sfuma il ritorno del portiere nel club che lo ha lanciato nel grande calcio ... pianetagenoa1893.net

Genoa, un rinforzo per reparto: con Perin c’è l’intesa ma la Juve frena, Pisilli in pole. Monza su Venturino - Offerto Quintero (River Plate) Genova – Un rinforzo per reparto, questo è il programma del mercato rossoblù in entrata. ilsecoloxix.it

? JUVENTUS HOY: LLUEVEN NOMBRES PARA REFORZAR LA JUVE ??

David Neres avrebbe potuto approdare alla Juventus nell'estate del 2022 grazie a Manna, ma Massimiliano Allegri ha bloccato l'operazione per prendere Angel Di Maria - Il Giornale - facebook.com facebook

Finisce in parità il primo tempo tra il #Pisa e la #Juventus con il risultato di 0-0. Match bloccato. Cosa ne pensate della prestazione dei ragazzi #Juventusnews24 x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.