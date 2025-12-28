Calciomercato Genoa Perin spinge per il trasferimento in rossoblu La situazione

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

attuale Il Calciomercato Genoa entra nel vivo e si intreccia con le strategie della Juventus, dove le riflessioni non riguardano soltanto i nuovi arrivi, ma soprattutto alcune uscite che potrebbero incidere sugli equilibri interni dello spogliatoio. Tra queste, una delle situazioni più calde è . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

calciomercato genoa perin spinge per il trasferimento in rossoblu la situazione

© Calcionews24.com - Calciomercato Genoa, Perin spinge per il trasferimento in rossoblu. La situazione

Leggi anche: Calciomercato Genoa, ritorno di fiamma nei confronti di Mattia Perin? La situazione in casa rossoblu

Leggi anche: Calciomercato Genoa, quella big è pronta a far suo il giocatore rossoblu. Ecco la situazione attuale

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Rassegna Stampa | Genoa, nessun blocco sul mercato di gennaio. TS: Perin “spinge” per ritornare; Da Perin a Dzeko: il Genoa prepara un 2026 a 5 stelle; Inter: c'è Muharemovic se parte De Vrij. Juve, idea Mandas se Perin va al Genoa; Il Genoa su Perin? La posizione della Juventus per gennaio e chi potrebbe sostituirlo in bianconero.

calciomercato genoa perin spingeGenoa: c’è l’intesa con Perin, manca quella con la Juve - Tra il portiere e il club rossoblù ci sarebbe già una sorta di accordo di massima: il ... tuttojuve.com

calciomercato genoa perin spingePerin-Genoa, accordo vicino: la Juve potrebbe tornare sul mercato dei portieri a gennaio - Il secondo portiere bianconero vorrebbe tornare al Genoa di Daniele De Rossi per vivere una stagione da protagonista ... it.blastingnews.com

calciomercato genoa perin spingePerin accordo con il Genoa, la Juve osserva Mandas -  Il club rossoblù è alla ricerca di un nuovo portiere titolare in grado di garantire ... tuttojuve.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.