Sinner vince le Atp Finals quando può tornare n1? La distanza da Alcaraz il ranking l' ostacolo Australian Open ma la squalifica può aiutarlo

Jannik Sinner batte Carlos Alcaraz (7-6, 7-5) e vince le Atp Finals di Torino per il secondo anno consecutivo, chiudendo nel miglior modo possibile la stagione. L'azzurro non concede. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Sinner vince le Atp Finals, quando può tornare n.1? La distanza da Alcaraz, il ranking, l'ostacolo Australian Open (ma la squalifica può aiutarlo)

