Jacques e Jessica Moretti chi sono i proprietari del bar della strage di Crans Montana | lei è rimasta ferita

Jacques e Jessica Moretti sono i proprietari del bar-discoteca Le Constellation a Crans Montana dal 2015. La notte di Capodanno, un incendio nel locale ha causato la morte di 47 persone e il ferimento di oltre cento. Jessica è rimasta ferita nell’incidente, che ha suscitato grande attenzione e indagini sulla sicurezza del locale.

Erano proprietari del bar-discoteca Le Constellation dal 2015 Jacques e Jessica Moretti, dove la notte di Capodanno un rogo devastate ha ucciso 47 persone e provocato oltre cento feriti. Coppia di ristoratori francesi di origine corsa, al momento dell’incendio Jessica si trovava all’interno del locale ed è rimasta ferita, riportando ustioni a un braccio. Il marito Jacques, invece, non era presente, poiché si trovava in un altro esercizio gestito dalla coppia. Entrambi sono sopravvissuti, ma risultano profondamente scossi dall’accaduto. Secondo il registro del commercio del Canton Vallese, i due sono proprietari del locale da dieci anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Jacques e Jessica Moretti, chi sono i proprietari del bar della strage di Crans Montana: lei è rimasta ferita Leggi anche: Strage Crans Montana: chi sono Jacques e Jessica Moretti, i proprietari del bar andato a fuoco Leggi anche: Jeacques e Jessica Moretti, chi sono i proprietari del bar esploso a Crans-Montana. «Lei è ferita, sono vivi ma sotto choc» Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Strage Crans-Montana, chi sono i proprietari del locale; Chi sono Jacques e Jessica Moretti, i proprietari francesi del bar a Crans-Montana distrutto dalle fiamme; Crans Montana, chi sono i proprietari del bar Le Constellation: Jacques e Jessica Moretti vivi, lei ferita. «Sono sconvolti»; Chi sono i titolari francesi del locale di Crans-Montana: «Sono entrambi salvi». Gli après-ski e quei party nel seminterrato. Chi sono Jacques e Jessica Moretti, proprietari del bar della strage di Crans-Montana - Montana sono soprattutto giovani, perché il bar è noto per esser frequentato soprattutto da loro. ilsole24ore.com

TITOLARI CRANS-MONTANA Chi sono Jacques e Jessica Moretti, i titolari del bar esploso a Crans-Montana - Stando a quanto riportato da Corse Matin, Jessica Anne Jeanne Maric Moretti e il compagno sono originari della Corsica centrale. statoquotidiano.it

Crans Montana, chi sono i proprietari del bar Le Constellation: Jacques e Jessica Moretti vivi, lei ferita. «Sono sconvolti» - Sono vivi i proprietari del bar Le Constellation, teatro della strage di Capodanno a Crans- msn.com

Jessica Moretti, la proprietaria del bar a Crans-Montana "Le Constellation" insieme al marito Jacques. È ferita ma "sconvolta" - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.