Strage Crans Montana | chi sono Jacques e Jessica Moretti i proprietari del bar andato a fuoco

La tragica notte di Crans-Montana ha visto il devastante incendio nel bar “Le Constellation”. Jacques e Jessica Moretti sono i proprietari dell’esercizio coinvolto, un locale noto nella zona. La vicenda ha suscitato grande interesse, anche in relazione alle loro identità e ruoli nella comunità. Questo articolo fornisce informazioni chiare e accurate su chi sono i proprietari e gli eventi che hanno portato a questa tragedia.

La notte di festa si è trasformata in pochi minuti in una scena di devastazione nella località sciistica svizzera di Crans-Montana, dove un incendio scoppiato all'interno del bar-discoteca "Le Constellation" ha provocato decine di morti e numerosi feriti. Tra i protagonisti involontari di questa tragedia figurano i proprietari del locale, Jacques e Jessica Moretti, che da anni avevano legato il proprio nome alla movida del comprensorio alpino. Secondo quanto ricostruito dalle autorità e dai primi testimoni, il rogo è divampato mentre nel locale erano presenti centinaia di persone per i festeggiamenti di Capodanno.

