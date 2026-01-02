Io Sono Farah anticipazioni 5-9 gennaio 2026 | attentato a Farah e Bade

Ecco l'introduzione richiesta: Le anticipazioni della settimana dal 5 al 9 gennaio 2026 di

Lunedì 5 gennaio 2026: confessioni, agguati e indagini. La settimana inizia con Mehmet e Tahir impegnati a rintracciare l’uomo che ha fermato l’auto di Ali Galip tra ex poliziotti congedati per corruzione o altri reati. Tahir, con un trucco, fa allontanare Mehmet e comunica ai suoi uomini i dati dell’indiziato senza coinvolgere il commissario. Nel frattempo, Farah, nascosta sotto la scrivania, ascolta Vera rimproverare Ali Galip per il male fatto a Tahir e alla sua famiglia. Appena ha la possibilità, Farah piazza una penna-cimice sulla scrivania di Ali Galip. Bade, delusa, affronta Mehmet per aver tradito la sua fiducia. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

