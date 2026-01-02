Io Sono Farah anticipazioni 5-9 gennaio 2026 | attentato a Farah e Bade
Ecco l'introduzione richiesta: Le anticipazioni della settimana dal 5 al 9 gennaio 2026 di
Lunedì 5 gennaio 2026: confessioni, agguati e indagini. La settimana inizia con Mehmet e Tahir impegnati a rintracciare l’uomo che ha fermato l’auto di Ali Galip tra ex poliziotti congedati per corruzione o altri reati. Tahir, con un trucco, fa allontanare Mehmet e comunica ai suoi uomini i dati dell’indiziato senza coinvolgere il commissario. Nel frattempo, Farah, nascosta sotto la scrivania, ascolta Vera rimproverare Ali Galip per il male fatto a Tahir e alla sua famiglia. Appena ha la possibilità, Farah piazza una penna-cimice sulla scrivania di Ali Galip. Bade, delusa, affronta Mehmet per aver tradito la sua fiducia. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
Leggi anche: Io Sono Farah, anticipazioni dal 5 al 9 gennaio 2026: Farah e Bade subiscono un attentato
Leggi anche: Io sono Farah, anticipazioni al 9 gennaio: Bade affronta Mehmet
Io sono Farah, anticipazioni 31 dicembre: chi ha ucciso il donatore?; Io sono Farah, le anticipazioni dal 29 dicembre 2025 al 2 gennaio 2026; Qualcuno vuole rapire Farah, che subisce un'aggressione: le anticipazioni delle due puntate di oggi di Io sono Farah; Io sono Farah, le anticipazioni dal 29 dicembre al 2 gennaio.
Io sono Farah, anticipazioni dal 5 al 9 gennaio 2026 su Canale 5 - Cosa accadrà negli episodi Io sono Farah in onda su Canale 5 nella settimana dal 5 al 9 gennaio 2026? superguidatv.it
Io sono Farah, anticipazioni turche: Tahir e Mehmet si alleano - Nel finale della prima stagione di Io sono Farah, Tahir (Engin Akyürek) accetterà di collaborare con il commissario capo Mehmet (Firat Tanis) per scoprire chi è il misterioso complice di Ali Galip ... it.blastingnews.com
Io sono Farah, le anticipazioni di oggi (2 gennaio): Mehmet viene contattato da Tahir e iniziano i primi sospetti - Dopo la pausa del giorno di Capodanno, torna oggi, venerdì 2 gennaio 2026 in onda su Canale 5, l'appuntamento con la serie tv turca "Io ... msn.com
«La situazione di Kerim mi sta distruggendo», confida Farah, mettendo a nudo tutta la sua angoscia per la salute del figlio. Su Canale 5, la serie turca "Io sono Farah" con Demet Özdemir e Engin Akyürek continua a tenere incollati milioni di spettatori ogni pom - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.