© US Mediaset Pericolo in vista per Farah e Bade nel corso delle prossime puntate di Io Sono Farah. In attesa del finale della prima stagione della dizi, in onda su Canale 5 tra pochi giorni, le due donne subiscono un attentato mentre si trovano, insieme, in automobile. Il maggiore indiziato come responsabile sembra dunque essere Ali Galip Akinci, ma la verità potrebbe essere un’altra. Maggiori info nelle trame che seguono. La prossima settimana, la dizi è in onda su Canale 5 lunedì alle 15.15 e in prima serata e da mercoledì a venerdì alle 14.00. Nessun appuntamento previsto per il giorno dell’Epifania. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Io Sono Farah, anticipazioni dal 5 al 9 gennaio 2026: Farah e Bade subiscono un attentato

Leggi anche: Io sono Farah, anticipazioni al 9 gennaio: Bade affronta Mehmet

Leggi anche: Io sono Farah, anticipazioni dal 5 al 9 gennaio 2026 su Canale 5

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Io sono Farah, anticipazioni 31 dicembre: chi ha ucciso il donatore?; Io sono Farah, le anticipazioni dal 29 dicembre 2025 al 2 gennaio 2026; Qualcuno vuole rapire Farah, che subisce un'aggressione: le anticipazioni delle due puntate di oggi di Io sono Farah; Io sono Farah, le anticipazioni dal 29 dicembre al 2 gennaio.

Beautiful, Forbidden Fruit, Io Sono Farah, La forza di una donna, La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 2 gennaio 2026 - Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle puntate di Beautiful, Forbidden Fruit, Io Sono Farah e La forza di una donna, in onda su Canale 5, e de La Promessa, su Rete 4, che andranno in onda o ... msn.com