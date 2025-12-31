Io sono Farah anticipazioni al 9 gennaio | Bade affronta Mehmet

Ecco le anticipazioni di Farah per la settimana dal 5 al 9 gennaio. Durante questa settimana, la soap sarà trasmessa in prima serata lunedì 5, mentre martedì 6 non andrà in onda nel daytime. Tra gli eventi principali, Bade si troverà ad affrontare Mehmet in una fase cruciale della trama. Queste informazioni permettono di seguire con attenzione gli sviluppi della soap e di rimanere aggiornati sugli episodi in programma.

Io sono Farah, anticipazioni dal 5 al 9 gennaio. La soap opera sarà in onda lunedì 5 in prima serata ma non martedì 6 in daytime. Mehmet e Tahir sono sulle tracce dell'uomo che ha bloccato l'auto di Ali Galip e concentrano le ricerche tra gli ex poliziotti radiati per corruzione o altri crimini.

