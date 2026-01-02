Inondazioni in Afghanistan | ci sono almeno diciassette morti
Le recenti abbondanti piogge e nevicate in Afghanistan hanno interrotto un periodo di siccità, ma hanno anche causato gravi inondazioni. Purtroppo, si registrano almeno diciassette vittime. Questi eventi meteo rappresentano una sfida significativa per le comunità locali, evidenziando la vulnerabilità del paese alle condizioni climatiche estreme.
Le forti piogge e le nevicate che si sono verificate in Afghanistan negli ultimi giorni hanno posto fine a un prolungato periodo di siccità nel Paese. Hanno, tuttavia, innescato delle inondazioni improvvise in diverse zone, uccidendo almeno diciassette persone e ferendone altre undici, come riportato dalle autorità locali. Mohammad Yousaf Saeedi, portavoce del governatore di Herat, ha dichiarato che, tra le vittime, figurano cinque membri di una famiglia, in una proprietà il cui tetto è crollato giovedì a Kabkan, un distretto della provincia; due di loro erano dei bambini. Le condizioni meteorologiche avverse hanno sconvolto anche la vita quotidiana nelle regioni centrali, settentrionali, meridionali e occidentali della nazione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
