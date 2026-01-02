Inondazioni in Afghanistan | ci sono almeno diciassette morti

Da metropolitanmagazine.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le recenti abbondanti piogge e nevicate in Afghanistan hanno interrotto un periodo di siccità, ma hanno anche causato gravi inondazioni. Purtroppo, si registrano almeno diciassette vittime. Questi eventi meteo rappresentano una sfida significativa per le comunità locali, evidenziando la vulnerabilità del paese alle condizioni climatiche estreme.

Le forti piogge e le nevicate che si sono verificate in Afghanistan negli ultimi giorni hanno posto fine a un prolungato periodo di siccità nel Paese. Hanno, tuttavia, innescato delle inondazioni improvvise in diverse zone, uccidendo almeno diciassette persone e ferendone altre undici, come riportato dalle autorità locali. Mohammad Yousaf Saeedi, portavoce del governatore di Herat, ha dichiarato che, tra le vittime, figurano cinque membri di una famiglia, in una proprietà il cui tetto è crollato giovedì a Kabkan, un distretto della provincia; due di loro erano dei bambini. Le condizioni meteorologiche avverse hanno sconvolto anche la vita quotidiana nelle regioni centrali, settentrionali, meridionali e occidentali della nazione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

inondazioni in afghanistan ci sono almeno diciassette morti

© Metropolitanmagazine.it - Inondazioni in Afghanistan: ci sono almeno diciassette morti

Leggi anche: Nuovi scontri al confine tra Afghanistan e Pakistan: ci sono almeno quattro morti

Leggi anche: Maltempo Spagna, inondazioni critiche! Ci sono morti, decine di sfollati

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Almeno 17 morti mentre le forti piogge provocano inondazioni improvvise in Afghanistan; I mercati europei si dirigono verso un’apertura in ribasso nell’ultimo giorno di negoziazione del 2025; I primi suggerimenti per lo skywatching della NASA del 2026 includono un pianeta molto luminoso; Disordini in Iran: tre morti mentre si diffondono le proteste; la pressione economica alimenta i canti contro la teocrazia.

inondazioni afghanistan sono almenoInondazioni in Afghanistan: ci sono almeno diciassette morti - L'articolo Inondazioni in Afghanistan: ci sono almeno diciassette morti proviene da Metropolitan Magazine. msn.com

inondazioni afghanistan sono almenoAlmeno 17 morti mentre le forti piogge provocano inondazioni improvvise in Afghanistan - Pubblicato il 2 gennaio 20262 gennaio 2026 Clicca qui per condividere sui social media condividi2 Condividere Forti piogge e nevicate in Afghanistan hanno posto fine a un prolungato periodo di siccità ... oltrelalinea.news

Marocco, inondazioni a Safi: morte almeno 37 persone - In Marocco la città di Safi è stata colpita da un’inondazione improvvisa che ha provocato la morte di almeno 37 persone. tg24.sky.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.