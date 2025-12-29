Maltempo Spagna inondazioni critiche! Ci sono morti decine di sfollati

Il maltempo in Spagna, in particolare nella regione di Valencia, ha causato gravi inondazioni e vittime. Le intense precipitazioni, superiori ai 250 litri al metro quadro, hanno provocato danni significativi e lo sfollamento di numerose persone. La situazione rimane critica, con conseguenze che richiedono interventi di emergenza e attenzione continua.

Il maltempo in Spagna continua a provocare gravi disagi e vittime. Domenica 28 dicembre, la Comunità di Valencia è stata colpita da intense precipitazioni, che hanno superato i 250 litri al metro quadro, causando la morte di due persone e decine di sfollati. Le ricerche di un terzo disperso sono ancora in corso, mentre la popolazione locale affronta i danni provocati dall'alluvione. Allerta rossa e interventi di emergenza. L'Agenzia meteorologica spagnola (Aemet) ha emesso l' allerta rossa, il massimo livello di pericolosità, nelle zone più colpite. Le forti piogge e i nubifragi hanno costretto i soccorsi a intervenire rapidamente in diverse località.

