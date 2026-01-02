Un’indagine sul “sistema Signorini” svela nuovi dettagli sull’ultimo episodio legato all’affare tra Signorini e Corona. Un tiktoker, definito “balordo”, ha accusato di diffamazione e ha annunciato possibili azioni legali. La vicenda riguarda presunte modalità di selezione dei concorrenti della casa più famosa d’Italia, aggiungendo un nuovo capitolo a un caso che ha già sollevato diverse polemiche.

L’affaire Signorini-Corona, che ha scoperchiato un presunto modus operandi nella selezione dei candidati all’ingresso nella casa più spiata d’Italia, si arricchisce di un’altra puntata. È il modello di 27 anni e tiktoker Antonio Medugno che, tramite i suoi legali, minaccia ancora Signorini di denuncia. Scrivono i suoi avvocati Cristina Morrone e Giuseppe Pipicella: "Le affermazioni volte a screditare il nostro assistito definendolo balordo e attribuendogli condotte preordinate al solo fine di ottenere visibilità, sono di una gravità inaudita oltre ad essere diffamatorie e del tutto estranee al tono e al rispetto che dovrebbe dimostrare un avvocato". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Inchiesta sul “sistema Signorini“. Il tiktoker definito "balordo" attacca: "Io diffamato, pronto a denunciare"

