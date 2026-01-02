Inchiesta sul sistema Signorini Il tiktoker definito balordo attacca | Io diffamato pronto a denunciare
Un’indagine sul “sistema Signorini” svela nuovi dettagli sull’ultimo episodio legato all’affare tra Signorini e Corona. Un tiktoker, definito “balordo”, ha accusato di diffamazione e ha annunciato possibili azioni legali. La vicenda riguarda presunte modalità di selezione dei concorrenti della casa più famosa d’Italia, aggiungendo un nuovo capitolo a un caso che ha già sollevato diverse polemiche.
L’affaire Signorini-Corona, che ha scoperchiato un presunto modus operandi nella selezione dei candidati all’ingresso nella casa più spiata d’Italia, si arricchisce di un’altra puntata. È il modello di 27 anni e tiktoker Antonio Medugno che, tramite i suoi legali, minaccia ancora Signorini di denuncia. Scrivono i suoi avvocati Cristina Morrone e Giuseppe Pipicella: "Le affermazioni volte a screditare il nostro assistito definendolo balordo e attribuendogli condotte preordinate al solo fine di ottenere visibilità, sono di una gravità inaudita oltre ad essere diffamatorie e del tutto estranee al tono e al rispetto che dovrebbe dimostrare un avvocato". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Fabrizio Corona attacca Alfonso Signorini e il suo sistema per entrare al Grande Fratello
Leggi anche: Accuse a Signorini, i legali di Antonio Medugno: "Gravissimo definirlo un 'balordo', manca il rispetto"
Inchiesta sul “sistema Signorini“. Il tiktoker definito balordo attacca: Io diffamato, pronto a denunciare; Alfonso Signorini si è auto sospeso da Mediaset dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona sul Grande Fratello; Alfonso Signorini indagato a Milano per violenza sessuale ed estorsione dopo la denuncia di Antonio Medugno; Alfonso Signorini indagato per violenza sessuale ed estorsione.
L’avvocato di Signorini: “Dimostreremo che Medugno è abituato a proporsi in ogni forma pur di ottenere il successo. Come sta Alfonso? Sereno e fiducioso” - La difesa di Signorini punta a dimostrare l'inattendibilità delle accuse: "Il querelante scriveva 'mi manchi' quando Alfonso non lo chiamava" ... ilfattoquotidiano.it
Alfonso Signorini indagato per violenza sessuale ed estorsione dai pm di Milano. Ieri si era autosospeso da Mediaset - Alfonso Signorini è indagato dalla Procura di Milano per violenza sessuale ed estorsione dopo la denuncia presentata dall'ex concorrente del GF Antonio Medugno ... ilfattoquotidiano.it
Signorini indagato per violenza sessuale ed estorsione dopo la denuncia del tiktoker napoletano - Dopo la denuncia del tiktoker napoletano Antonio Medugno, la Procura di Milano ha aperto un’indagine a carico di Alfonso Signorini che ieri si era autosospeso da Mediaset nell’ambito dell’indagine sul ... napolitoday.it
L’inchiesta dell'Antimafia svela un sistema di "triangolazioni" finanziarie: aiuti raccolti per scopi di solidarietà al popolo palestinese venivano dirottati all'ala militare e politica dell'organizzazione - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.