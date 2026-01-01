Accuse a Signorini i legali di Antonio Medugno | Gravissimo definirlo un ' balordo' manca il rispetto
Le dichiarazioni dei legali di Antonio Medugno, che hanno definito il suo comportamento come quello di un
"Le affermazioni volte a screditare il sig. Antonio Medugno, definendolo "balordo" e attribuendogli condotte preordinate al solo fine di ottenere visibilità, sono di una gravità inaudita oltre ad essere diffamatorie e del tutto estranee al tono e al rispetto che dovrebbe dimostrare un avvocato". 🔗 Leggi su Milanotoday.it
