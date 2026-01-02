Incendio a Crans-Montana una candela scintillante è la causa più probabile

Un incendio si è verificato nel bar 'Le Constellation' a Crans-Montana, in Svizzera. Le autorità ritengono che la causa più probabile sia una candela scintillante, probabilmente una candela di compleanno attaccata a una bottiglia di champagne. L’incidente ha provocato danni, ma non si segnalano feriti gravi. Le indagini continuano per chiarire le dinamiche dell’incendio e le eventuali responsabilità.

Berna, 1 gen. (Adnkronos) - Si ritiene che l'incendio al bar 'Le Constellation' nella località sciistica svizzera di Crans-Montana sia stato causato da una candela di compleanno o da una candela scintillante, attaccata a una bottiglia di champagne. Quando una donna ha sollevato la bottiglia, la candela avrebbe incendiato il soffitto e le fiamme si sarebbero propagate rapidamente. Diversi testimoni hanno descritto scene caotiche all'emittente televisiva francese Bfmtv. Hanno affermato che nel bar si è scatenato il "panico assoluto" e che tutti urlavano. Secondo quanto riferito, all'interno del bar c'erano circa 200 persone, tra cui numerosi minorenni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

