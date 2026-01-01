Un incendio si è verificato al bar 'Le Constellation' a Crans-Montana, in Svizzera. Le autorità ipotizzano che la causa possa essere stata una candela di compleanno o una candela scintillante, probabilmente attaccata a una bottiglia di champagne. L'incidente è sotto indagine per chiarire le dinamiche e le eventuali responsabilità.

Berna, 1 gen. (Adnkronos) - Si ritiene che l'incendio al bar 'Le Constellation' nella località sciistica svizzera di Crans-Montana sia stato causato da una candela di compleanno o da una candela scintillante attaccata a una bottiglia di champagne. Quando una donna ha sollevato la bottiglia, la candela avrebbe incendiato il soffitto e le fiamme si sarebbero propagate rapidamente. Diversi testimoni hanno descritto scene caotiche all'emittente televisiva francese Bfmtv. Hanno affermato che nel bar si è scatenato il "panico assoluto" e che tutti urlavano. Secondo quanto riferito, all'interno del bar c'erano circa 200 persone, tra cui numerosi minorenni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - **Svizzera: una candela scintillante probabile causa dell'incendio a Crans-Montana**

Un testimone, Jeoffroy D'Amecourt, ha riferito alla Radio Televisione Svizzera di aver udito "una deflagrazione molto forte, diversa da un fuoco d'artificio".