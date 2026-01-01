Incendio a Crans-Montana una candela scintillante è la causa più probabile

Un incendio si è verificato al bar 'Le Constellation' a Crans-Montana, in Svizzera. Le autorità ipotizzano che la causa più probabile sia una candela scintillante, probabilmente collegata a una bottiglia di champagne o a una candela di compleanno. L'evento ha provocato danni alla struttura, senza segnalare feriti. Le indagini continuano per chiarire le circostanze dell’incidente.

Si ritiene che l'incendio al bar 'Le Constellation' nella località sciistica svizzera di Crans-Montana sia stato causato da una candela di compleanno o da una candela scintillante, attaccata a una bottiglia di champagne. Quando una donna ha sollevato la bottiglia, la candela avrebbe incendiato il soffitto e le fiamme si sarebbero propagate rapidamente. L'ambasciatore italiano a Berna, Gian Lorenzo Cornado, ha dichiarato che l'esplosione è stata "causata da un petardo sparato sul controsoffitto".

