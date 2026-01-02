Il Te Deum dei prevosti | Fermiamo la povertà

Il Te Deum dei prevosti di Varese e Busto Arsizio si è svolto per concludere il 2025, richiamando temi di povertà, fede e solidarietà. Durante la celebrazione, le omelie hanno sottolineato l’importanza di affrontare le sfide sociali e di rafforzare i legami all’interno della comunità, invitando a un impegno condiviso per un anno nuovo più solidale e consapevole.

Povertà, fede e vita comunitaria al centro delle omelie dei prevosti di Varese e Busto Arsizio per il Te Deum, la celebrazione religiosa di fine anno che ha chiuso il 2025. Nel capoluogo monsignor Gabriele Gioia ha posto l'accento sulla chiusura dell'anno giubilare e sull'avvicendamento tra i due pontefici Francesco e Leone XIV, per poi affrontare temi che toccano da vicino la quotidianità della città di Varese. Il 2025 è stato innanzitutto l'anno in cui la chiesa varesina, nella Casa della Carità ospitata dalla parrocchia della Brunella, ha assunto il servizio serale della mensa a favore dei poveri, in precedenza prestato dalle suore di via Luini.

