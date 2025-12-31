Te Deum di Gambelli in Duomo | L’anno 2025 segnato da guerre povertà morti nel Mediterraneo Ma vince la fiducia

Il 2025 è stato un anno caratterizzato da conflitti, povertà e perdite umane nel Mediterraneo, con un aumento della spesa militare e tensioni globali. In questo contesto, l’omaggio musicale di Gambelli nel Duomo rappresenta un momento di riflessione e speranza, sottolineando come, nonostante le difficoltà, la fiducia possa prevalere. Un’occasione per guardare oltre le sfide e cercare un senso di unità e rinnovamento.

