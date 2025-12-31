A che ora inizia il Te Deum e i Primi Vespri 2025 | l’orario d’inizio su Tv2000

Il Te Deum e i Primi Vespri della Solennità di Maria Santissima Madre di Dio 2025 saranno trasmessi su Tv2000. L’orario di inizio previsto permette di seguire la tradizionale celebrazione papale, che conclude l’anno appena trascorso e prega per un nuovo anno di grazia, salute e pace. Per conoscere l’orario esatto, si consiglia di consultare la programmazione ufficiale di Tv2000.

A che ora inizia il Te Deum e i Primi Vespri 2025: orario inizio su Tv2000 Papa Leone XIV. A che ora inizia il Te Deum 2025 e la recita dei Primi Vespri della Solennità di Maria Santissima Madre di Dio con Papa Leone XIV? Come da tradizione, il Pontefice in occasione della fine d’anno celebra questa Messa per ringraziare Dio per l’anno appena trascorso e pregare per un nuovo anno di grazia, salute, pace e serenità. L’orario d’inizio della Messa di fine anno dalla Basilica di San Pietro con la preghiera di ringraziamento del Te Deum 2025 e la recita dei Primi Vespri è per oggi, 31 dicembre (Capodanno), alle ore 17. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - A che ora inizia il Te Deum e i Primi Vespri 2025: l’orario d’inizio su Tv2000 Leggi anche: A che ora inizia la Messa di Natale 2025 con Papa Leone XIV: l’orario d’inizio Leggi anche: A che ora inizia la Messa della Vigilia di Natale 2025 con Papa Leone: orario inizio Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Il “Te Deum” di ringraziamento per l’anno trascorso; Maria SS. Madre di Dio 2025/2026; Il primo “Natale della pace” di Leone XIV; Papa Leone XIV al lavoro, tutti gli appuntamenti delle festività: dalla messa della notte di Natale alla chiusura del Giubileo. Maria santissima Madre di Dio – Primi Vespri e Te Deum in ringraziamento per l’anno trascorso – VIDEO - 00 Il Santo Padre Leone XIV celebrerà i Primi Vespri della solennità di Maria santissima Madre di Dio, cui farà seguito il tradizionale canto dell’inno «Te Deum», a conc ... mi-lorenteggio.com Te Deum: Montecassino, domani l’abate Fallica presiederà il rito di fine anno - 30, l'Abate di Montecassino, dom Luca Fallica, presiederà i Primi Vespri della Solennità di Maria Santissima Madre di Dio, seguiti dal tradizionale Te Deum di ri ... agensir.it

31 dicembre ore 18.00 Santa Messa di fine anno e recita del Te Deum per ringraziare il Signore per i doni ricevuti e affidare a Lui il nuovo anno che inizia. - facebook.com facebook

