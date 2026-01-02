Il sondaggio Noto umilia i gufi di sinistra | FdI inarrivabile fiducia record in Meloni e centrodestra tonico | tutto dopo 3 anni di governo
Un recente sondaggio evidenzia la solidità del governo di Giorgia Meloni e del centrodestra, con un aumento della fiducia degli italiani. Dopo tre anni di governo, i dati mostrano un consenso stabile e in crescita, mentre le forze di sinistra affrontano una crisi di identità e di rappresentanza. Questa analisi offre un quadro aggiornato sulla situazione politica italiana, evidenziando le dinamiche tra le principali forze in campo.
Mentre le sinistre si avvitano in una crisi d’identità che ne sta polverizzando i simboli e le basi territoriali, il governo guidato da Giorgia Meloni mette a segno un risultato che sfida le leggi della fisica politica. A oltre tre anni dal giuramento, l’esecutivo non solo evita il classico logoramento da Palazzo, ma si presenta all’alba del 2026 in una condizione di salute che il sondaggio Noto certifica a suon di numeri con l’attendibilità della matematica percentuale e che Il Giornale, tra gli altri, definisce senza mezzi termini come una «anomalia positiva». Sondaggio Noto, Fratelli d’Italia oltre il 30%: il premio alla coerenza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
