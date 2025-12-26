Checco Zalone da record batte pure se stesso e umilia gufi e tic radical chic | Buen Camino travolge botteghino e sinistra da salotto

Dopo attese e pronostici, strizzate d’occhio e storcimenti di naso, diciamocelo già: il “buon cammino” lo stanno facendo gli spettatori verso le sale, lasciando i gufi a commentare, soli, i loro pregiudizi. Già, perché proprio mentre la stampa “illuminata” affilava i coltelli nei salotti romani, gli italiani facevano la fila al botteghino. E il verdetto del botteghino di Natale 2025 non ha tardato a stilare i suoi numeri da record: e per la critica radical chic si rivela una disfatta su tutta la linea. Checco Zalone non è solo tornato: ha già cominciato a rimpinguare e rilanciare letteralmente il cinema italiano, riportandolo a poche ore dalla uscita nelle sale del suo ultimo film, Buen Camino, a fasti che non si vedevano da oltre un decennio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

