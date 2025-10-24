Sondaggio Meloni resta stabile dopo 3 anni di governo | FdI fisso al 30% brusco crollo per il M5S

Ildifforme.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il centrodestra guadagna lo 0,2% e vola al 48,7%, avvicinandosi ancora al 50%. Il centrosinistra, invece, anche con lo 0,3% in più di consensi, non riesce ad avvicinarsi agli avversari e si ferma al 30,3% delle preferenze. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

