Sondaggio Meloni resta stabile dopo 3 anni di governo | FdI fisso al 30% brusco crollo per il M5S

Il centrodestra guadagna lo 0,2% e vola al 48,7%, avvicinandosi ancora al 50%. Il centrosinistra, invece, anche con lo 0,3% in più di consensi, non riesce ad avvicinarsi agli avversari e si ferma al 30,3% delle preferenze. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Sondaggio, Meloni resta stabile dopo 3 anni di governo: FdI fisso al 30%, brusco crollo per il M5S

