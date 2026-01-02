il punto sulla strage di crans montana

Le autorità svizzere continuano le indagini e le operazioni sanitarie in seguito alla tragedia di Crans-Montana, che ha causato 40 vittime e 119 feriti. Le operazioni sono ancora in corso per chiarire le cause e garantire la sicurezza della comunità locale.

Proseguono le operazioni sanitarie e investigative dopo la strage di Crans-Montana. Il bilancio ufficiale, confermato dalle autorità svizzere, resta di 40 morti e 119 feriti. Di questi ultimi, 42 sono ricoverati in condizioni gravi, molti con ustioni estese e danni da inalazione di fumo. Le terapie intensive del Canton Vallese hanno raggiunto la saturazione, rendendo necessario il trasferimento di numerosi pazienti in strutture specializzate fuori cantone e all’estero. Sul fronte italiano, la Farnesina conferma che 13 cittadini italiani risultano feriti. Sei sono ancora indicati come dispersi, in attesa di identificazione formale. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

