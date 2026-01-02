Strage di Crans-Montana cos’è il flashover che può aver trasformato l’incendio in strage
Il flashover è un fenomeno che si verifica durante un incendio, caratterizzato da un rapido passaggio da focolai localizzati a un incendio generalizzato. Questo processo può accelerare la diffusione delle fiamme e aumentare la gravità delle conseguenze. Nella notte di Capodanno a Crans-Montana, potrebbe aver contribuito alla tragedia al Constellation Bar, dove almeno 47 persone hanno perso la vita.
Lo chiamano flashover: è il passaggio brusco da un incendio localizzato a un incendio esteso. Potrebbe essere questo il fenomeno che ha fatto propagare così rapidamente le fiamme che hanno ucciso almeno 47 persone nella notte di Capodanno all’interno del Constellation Bar di Crans-Montana, in Svizzera. Accade quando il fuoco si espande all’improvviso e con violenza in ambienti chiusi. Soprattutto all’interno di una stanza, se il calore si accumula sul soffitto è difficile fermare la propagazione dei fumi e dei vapori e l’aumento di temperatura – che raggiunge velocemente diverse centinaia di gradi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
