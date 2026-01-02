Il ministro della Cultura israeliano | Gaza è nostra i palestinesi sono ospiti
Il ministro della Cultura israeliano Miki Zohar ha dichiarato che Gaza appartiene a Israele e che i palestinesi che vi risiedono sono considerati «ospiti». La sua affermazione riflette una visione politica che evidenzia le tensioni e le differenti prospettive sulla sovranità e i diritti nella regione, sottolineando la complessità del contesto israelo-palestinese.
Il ministro della Cultura israeliano Miki Zohar, esponente del Likud, il partito del premier Netanyahu, ha affermato che la Striscia di Gaza appartiene a Israele e che i palestinesi che vi risiedono sono « ospiti » a cui Israele permette di vivere lì per ora. Le dichiarazioni sono state rilasciate in un’intervista all’emittente pubblica Kan: «Gaza è anche nostra. Li lasciamo lì come ospiti fino a un certo punto, ma Gaza è nostra », ha detto Zohar. Il quartiere di Sheikh Radwan a Gaza City (Ansa). Il ministro stava spiegando perché sta valutando la possibilità di negare fondi statali all’industria cinematografica israeliana, dopo che il premio Ophir – il più importante riconoscimento del cinema israeliano – è stato assegnato a The Sea ( HaYam in ebraico) di Shai Carmeli-Pollak, un film che racconta la storia di un ragazzo palestinese della Cisgiordania a cui viene negato il permesso di entrare in Israele per visitare una spiaggia. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Leggi anche: ‘Gaza è nostra, i Palestinesi sono solo ospiti’: scioccano le parole del ministro israeliano Zohar
Leggi anche: A Gaza il genocidio israeliano non è finito: ci sono le condizioni per una lenta morte dei palestinesi
Il ministro della Cultura israeliano: «Gaza è nostra, i palestinesi sono ospiti»; Gaza è nostra, i palestinesi sono ospiti, Zohar; Israele-Gaza, Trump: Teheran rischia altri raid. Netanyahu rispetta la tregua; Israele, il ministro Zohar: 'Gaza è nostra, i palestinesi sono ospiti'.
Israele, ministro della cultura: “Gaza è nostra, palestinesi sono ospiti”. LIVE - Il ministero per gli affari della diaspora e la lotta all'antisemitismo ha comunicato a 37 grandi organizzazioni umanitarie internazionali, tra cui ... tg24.sky.it
Israele, il ministro della Cultura Miki Zohar: “Gaza è nostra, i palestinesi sono ospiti” - "La Giudea e la Samaria sono nostre", afferma il ministro israeliano, usando il termine biblico per la Cisgiordania ... blitzquotidiano.it
Israele, il ministro Zohar: 'Gaza è nostra, i palestinesi sono ospiti' - Il ministro della Cultura israeliano Miki Zohar, del partito al governo Likud, afferma che Gaza appartiene a Israele e che i palestinesi nel territorio sono "ospiti" a cui Israele si limita a ... ansa.it
ILTV On The Hour – 8 dicembre 2025 | La fase due di Gaza si avvicina | Tensioni regionali
Il ministro della Cultura Miki Zohar: "Non siamo occupanti nella nostra terra". Intanto da ieri sono in vigore le nuove regole sulla trasparenza che di fatto finiscono per mettere al bando, tra gli altri, Medici senza frontiere e Save the children x.com
Il ministro della Cultura Miki Zohar: "Non siamo occupanti nella nostra terra". Intanto da ieri sono in vigore le nuove regole sulla trasparenza che di fatto finiscono per mettere al bando, tra gli altri, Medici senza frontiere e Save the children - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.