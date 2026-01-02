Il ministro della Cultura israeliano | Gaza è nostra i palestinesi sono ospiti

Il ministro della Cultura israeliano Miki Zohar ha dichiarato che Gaza appartiene a Israele e che i palestinesi che vi risiedono sono considerati «ospiti». La sua affermazione riflette una visione politica che evidenzia le tensioni e le differenti prospettive sulla sovranità e i diritti nella regione, sottolineando la complessità del contesto israelo-palestinese.

Il ministro della Cultura israeliano Miki Zohar, esponente del Likud, il partito del premier Netanyahu, ha affermato che la Striscia di Gaza appartiene a Israele e che i palestinesi che vi risiedono sono « ospiti » a cui Israele permette di vivere lì per ora. Le dichiarazioni sono state rilasciate in un’intervista all’emittente pubblica Kan: «Gaza è anche nostra. Li lasciamo lì come ospiti fino a un certo punto, ma Gaza è nostra », ha detto Zohar. Il quartiere di Sheikh Radwan a Gaza City (Ansa). Il ministro stava spiegando perché sta valutando la possibilità di negare fondi statali all’industria cinematografica israeliana, dopo che il premio Ophir – il più importante riconoscimento del cinema israeliano – è stato assegnato a The Sea ( HaYam in ebraico) di Shai Carmeli-Pollak, un film che racconta la storia di un ragazzo palestinese della Cisgiordania a cui viene negato il permesso di entrare in Israele per visitare una spiaggia. 🔗 Leggi su Lettera43.it

