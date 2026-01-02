‘Gaza è nostra i Palestinesi sono solo ospiti’ | scioccano le parole del ministro israeliano Zohar
Recenti dichiarazioni del ministro israeliano Zohar hanno suscitato reazioni e polemiche, affermando che Gaza sarebbe di Israele e che i Palestinesi sarebbero solo ospiti. Nel frattempo, si segnala che il Somaliland potrebbe accogliere sfollati palestinesi come parte di un accordo con Israele volto a ottenere il riconoscimento di Stato sovrano. Questi sviluppi evidenziano le tensioni e le complessità della regione.
Il Somaliland potrebbe aver deciso di ospitare al suo interno gli sfollati palestinesi. Si tratterebbe del primo punto dell'accordo stipulato con Israele al fine di ottenere il riconoscimento di Stato sovrano. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche: Cisgiordania, le intercettazioni choc del ministro israeliano Eliyahu: "80% palestinesi sostiene Hamas, terra e ulivi sono loro? Non importa, li uccideremo" - AUDIO
Leggi anche: A Gaza il genocidio israeliano non è finito: ci sono le condizioni per una lenta morte dei palestinesi
"Gaza è anche nostra. Li lasciamo lì come ospiti fino a un certo punto, ma Gaza è nostra", dice Miki Zohar, ministro della Cultura israeliano, in un'intervista all'emittente pubblica Kan, ripresa dal Times of Israel. x.com
