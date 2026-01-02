‘Gaza è nostra i Palestinesi sono solo ospiti’ | scioccano le parole del ministro israeliano Zohar

Recenti dichiarazioni del ministro israeliano Zohar hanno suscitato reazioni e polemiche, affermando che Gaza sarebbe di Israele e che i Palestinesi sarebbero solo ospiti. Nel frattempo, si segnala che il Somaliland potrebbe accogliere sfollati palestinesi come parte di un accordo con Israele volto a ottenere il riconoscimento di Stato sovrano. Questi sviluppi evidenziano le tensioni e le complessità della regione.

Il Somaliland potrebbe aver deciso di ospitare al suo interno gli sfollati palestinesi. Si tratterebbe del primo punto dell'accordo stipulato con Israele al fine di ottenere il riconoscimento di Stato sovrano. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

