‘Gaza è nostra i Palestinesi sono solo ospiti’ | scioccano le parole del ministro israeliano Zohar

Recenti dichiarazioni del ministro israeliano Zohar hanno suscitato reazioni e polemiche, affermando che Gaza sarebbe di Israele e che i Palestinesi sarebbero solo ospiti. Nel frattempo, si segnala che il Somaliland potrebbe accogliere sfollati palestinesi come parte di un accordo con Israele volto a ottenere il riconoscimento di Stato sovrano. Questi sviluppi evidenziano le tensioni e le complessità della regione.

