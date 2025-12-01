A Gaza il genocidio israeliano non è finito | ci sono le condizioni per una lenta morte dei palestinesi

Trascorso oltre un mese dall’annuncio del cessate il fuoco e rientrati in Israele tutti gli ostaggi ancora in vita, le autorità israeliane stanno ancora commettendo il crimine di genocidio nei confronti della popolazione palestinese della Striscia di Gaza, continuando a sottoporla deliberatamente a condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica, senza alcun segnale di un cambiamento nelle loro intenzioni. Lo ha dichiarato Amnesty International in un documento diffuso alla fine della settimana scorsa, che contiene un’analisi giuridica del genocidio in atto e testimonianze di abitanti della Striscia di Gaza e di personale medico e umanitario che evidenziano le drammatiche condizioni della popolazione palestinese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - A Gaza il genocidio israeliano non è finito: ci sono le condizioni per una lenta morte dei palestinesi

