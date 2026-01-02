Tajani in Svizzera | Qualcosa non ha funzionato inchiesta in corso

Il Vicepresidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, ha dichiarato che qualcosa non ha funzionato durante l’incidente in Svizzera, suscitando preoccupazione. In merito alle immagini che mostrano la situazione, Tajani ha affermato che sono drammatiche e che è in corso un’inchiesta per chiarire le cause. Le dichiarazioni arrivano in un momento di attenzione crescente sulla vicenda, mentre le autorità cercano di fare luce sugli eventi recenti.

" Qualcosa non ha funzionato ". Antonio Tajani non ha dubbi. "Le immagini che abbiamo visto sono drammatiche. Toccherà alla magistratura accertare le responsabilità. L'inchiesta è in corso", ha detto il ministro degli Esteri arrivando a Crans-Montana, in Svizzera, dove un incendio in un bar nella notte di Capodanno ha ucciso almeno 47 persone. " L'utilizzo di fuochi d'artificio, seppur piccoli, in un locale così mi sembra una scelta poco responsabile ", ha aggiunto Tajani. E ancora: "Per quanto riguarda l'inchiesta la procuratrice generale mi ha detto che sono già stati effettuati decine di interrogatori e l'obiettivo è quello di vedere quali sono le responsabilità di questa immane tragedia". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Tajani in Svizzera: "Qualcosa non ha funzionato, inchiesta in corso" Leggi anche: Tajani a Crans-Montana: "Qualcosa non ha funzionato, inchiesta in corso" Leggi anche: Mario Cipollini ricoverato in ospedale. Cos’è successo all’ex ciclista? “Ho dei problemi, qualcosa non ha funzionato” Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Dall'Italia aiuto medico per il dramma di Crans-Montana, venerdì Tajani sarà in Svizzera; Crans-Montana, Tajani: 19 italiani dispersi dopo l’incendio; Il controsoffitto che ha preso fuoco, le uscite troppo strette, i giovani italiani dispersi: la strage di Crans-Montana; Crans-Montana, protezione civile e ospedali: si mobilitano i soccorsi italiani. Tajani a Crans-Montana: "Qualcosa non ha funzionato, inchiesta in corso" - "L'utilizzo di fuochi d'artificio, seppur piccoli, in un locale così mi sembra una scelta poco responsabile" ha detto il ministro degli Esteri arrivato in Svizzera dopo l'incendio ... msn.com

IL MINISTRO - Tajani: "Crans-Montana? Qualcosa non ha funzionato, inchiesta in corso" - "Le immagini che abbiamo visto sono drammatiche, qualcosa non ha funzionato. napolimagazine.com

Tragedia Svizzera, Tajani “Accertare responsabilità e salvare vite umane” - MONTANA (SVIZZERA) (ITALPRESS) – “Per quanto riguarda i dati che noi abbiamo, ci sono 13 italiani feriti e 6 dispersi. iltempo.it

Il 17enne atleta morto nell’incendio di Capodanno. Tajani oggi in Svizzera per incontrare le famiglie. #CransMontana x.com

Il 17enne atleta morto nell’incendio di Capodanno. Tajani oggi in Svizzera per incontrare le famiglie. #CransMontana - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.