Tajani a Crans-Montana | Qualcosa non ha funzionato inchiesta in corso

Antonio Tajani ha commentato l’incidente a Crans-Montana, affermando che “qualcosa non ha funzionato”. L’eurodeputato ha sottolineato la gravità delle immagini e ha annunciato che è in corso un’inchiesta per chiarire le cause dell’accaduto. La situazione richiede un’analisi approfondita per individuare eventuali responsabilità e garantire la sicurezza in futuro.

" Qualcosa non ha funzionato ". Antonio Tajani non ha dubbi. "Le immagini che abbiamo visto sono drammatiche. Toccherà alla magistratura accertare le responsabilità. L'inchiesta è in corso", ha detto il ministro degli Esteri arrivando a Crans-Montana, in Svizzera, dove un incendio in un bar nella notte di Capodanno ha ucciso almeno 47 persone. " L'utilizzo di fuochi d'artificio, seppur piccoli, in un locale così mi sembra una scelta poco responsabile ", ha aggiunto Tajani. E ancora: "Per quanto riguarda l'inchiesta la procuratrice generale mi ha detto che sono già stati effettuati decine di interrogatori e l'obiettivo è quello di vedere quali sono le responsabilità di questa immane tragedia".

