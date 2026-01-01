Strage di Capodanno a Crans Montana il bilancio è destinato ad aggravarsi | ci sono italiani di cui non si hanno notizie
Durante la notte di Capodanno a Crans Montana si è verificata una grave tragedia, con un bilancio ancora provvisorio che potrebbe aumentare. Sono ancora sconosciute le sorti di alcuni italiani coinvolti nell'incidente, creando preoccupazione tra famigliari e autorità. La vicenda resta sotto stretta osservazione mentre si attendono aggiornamenti ufficiali.
Strage di Capodanno a Crans Montana, resta ancora provvisorio il bilancio della tragedia avvenuta nella notte di Capodanno nella nota località montana, in Svizzera. Secondo le informazioni fornite dalle autorità elvetiche e rilanciate dal governo italiano, il numero delle vittime potrebbe salire ulteriormente nelle prossime ore, mentre proseguono le operazioni di soccorso e identificazione. Tajani: «Vittime potrebbero essere circa quaranta». A fare il punto della situazione è stato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenuto a SkyTg24. «Le informazioni che arrivano dalle autorità svizzere parlano di un bilancio ancora provvisorio: le vittime potrebbero essere circa quaranta, secondo dati non ufficiali della polizia, mentre i feriti sarebbero oltre cento e sono stati trasferiti in diversi ospedali del Paese», ha spiegato Tajani. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Leggi anche: Strage di Capodanno a Crans Montana, il bilancio è destinato ad aggravarsi
Leggi anche: Sale il bilancio della strage di Capodanno a Crans-Montana: 47 morti, 100 feriti nel rogo. «Una sola via di fuga. Ricoverati tanti giovani» L'ambasciatore: ci sono italiani di cui non abbiamo notizie
Crans-Montana, esplosione in un bar: diversi morti e feriti; Svizzera, esplosione in un bar a Crans-Montana: decine di morti e un centinaio di feriti; Strage di Crans-Montana, 40 morti e 100 feriti: “Le vittime non identificabili per le ustioni”; Cosa sappiamo della strage causata da un incendio a Crans-Montana, in Svizzera.
Strage di Capodanno a Crans-Montana: esplosione in un bar, almeno 40 morti e 100 feriti - Montana durante una festa di Capodanno: decine di vittime, molti giovani, si indaga sulle cause ... panorama.it
Crans, la strage nella località sciistica teatro dei trionfi di Goggia e Brignone. Nel locale in fiamme una sola via di fuga - dove un'esplosione ha ucciso quaranta persone nella notte di Capodanno - ilfattoquotidiano.it
Strage alla festa di Capodanno, 40 morti e 100 feriti in un bar di Crans-Montana, in Svizzera - La deflagrazione è stata una conseguenza dell'incendio. ansa.it
Strage di Capodanno a Crans-Montana: quaranta morti e cento feriti, tante vittime under 30. L'ambasciatore: “Ci sono italiani di cui non abbiamo notizie” - facebook.com facebook
Strage di Capodanno a Crans-Montana: decine di morti nell’incendio del bar, italiani dispersi. Nello stesso edificio una sinagoga x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.