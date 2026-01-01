Strage di Capodanno a Crans Montana il bilancio è destinato ad aggravarsi | ci sono italiani di cui non si hanno notizie

Durante la notte di Capodanno a Crans Montana si è verificata una grave tragedia, con un bilancio ancora provvisorio che potrebbe aumentare. Sono ancora sconosciute le sorti di alcuni italiani coinvolti nell'incidente, creando preoccupazione tra famigliari e autorità. La vicenda resta sotto stretta osservazione mentre si attendono aggiornamenti ufficiali.

Strage di Capodanno a Crans Montana, resta ancora provvisorio il bilancio della tragedia avvenuta nella notte di Capodanno nella nota località montana, in Svizzera. Secondo le informazioni fornite dalle autorità elvetiche e rilanciate dal governo italiano, il numero delle vittime potrebbe salire ulteriormente nelle prossime ore, mentre proseguono le operazioni di soccorso e identificazione. Tajani: «Vittime potrebbero essere circa quaranta». A fare il punto della situazione è stato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenuto a SkyTg24. «Le informazioni che arrivano dalle autorità svizzere parlano di un bilancio ancora provvisorio: le vittime potrebbero essere circa quaranta, secondo dati non ufficiali della polizia, mentre i feriti sarebbero oltre cento e sono stati trasferiti in diversi ospedali del Paese», ha spiegato Tajani. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

