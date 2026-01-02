Hamilton fa il regalo di Natale ai dipendenti Ferrari | mille scatole di Fortnum & Mason con cioccolatini napolitains
Lewis Hamilton ha fatto un gesto inatteso ai dipendenti Ferrari, visitando di sorpresa lo stabilimento di Maranello e consegnando mille scatole di cioccolatini “napolitains” di Fortnum & Mason. Un regalo di Natale che ha portato un momento di gioia tra il personale del team di Formula 1, rafforzando il legame tra i protagonisti di questa stagione. Un gesto semplice, ma significativo, in un periodo di festività.
Natale anticipato per i dipendenti Ferrari. Lewis Hamilton ha fatto visita a sorpresa, in assoluta segretezza, ai dipendenti del team di Formula 1 presso lo stabilimento di Maranello, in Italia, per consegnare loro un regalo a sorpresa. Il sette volte campione del mondo, ha consegnato personalmente a ciascuno dei 1.000 dipendenti una confezione regalo di Fortnum & Mason, iconico marchio di lusso londinese e vero simbolo della cultura britannica. Dopo una prima stagione deludente con il Cavallino Rampante, Hamilton, che ha concluso la stagione al 6° posto nella classifica piloti, subito dietro al compagno di squadra Charles Leclerc, sarà ansioso di essere in lizza per il titolo mondiale nel 2026. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
