Hamilton fa il regalo di Natale ai dipendenti Ferrari | mille scatole di Fortnum & Mason con cioccolatini napolitains

Natale anticipato per i dipendenti Ferrari. Lewis Hamilton ha fatto visita a sorpresa, in assoluta segretezza, ai dipendenti del team di Formula 1 presso lo stabilimento di Maranello, in Italia, per consegnare loro un regalo a sorpresa. Il sette volte campione del mondo, ha consegnato personalmente a ciascuno dei 1.000 dipendenti una confezione regalo di Fortnum & Mason, iconico marchio di lusso londinese e vero simbolo della cultura britannica. Dopo una prima stagione deludente con il Cavallino Rampante, Hamilton, che ha concluso la stagione al 6° posto nella classifica piloti, subito dietro al compagno di squadra Charles Leclerc, sarà ansioso di essere in lizza per il titolo mondiale nel 2026. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

