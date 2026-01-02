Hamilton fa il regalo di Natale ai dipendenti Ferrari | mille scatole di Fortnum & Mason con cioccolatini napolitains

Da ilnapolista.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lewis Hamilton ha fatto un gesto inatteso ai dipendenti Ferrari, visitando di sorpresa lo stabilimento di Maranello e consegnando mille scatole di cioccolatini “napolitains” di Fortnum & Mason. Un regalo di Natale che ha portato un momento di gioia tra il personale del team di Formula 1, rafforzando il legame tra i protagonisti di questa stagione. Un gesto semplice, ma significativo, in un periodo di festività.

Natale anticipato per i dipendenti Ferrari. Lewis Hamilton ha fatto visita a sorpresa, in assoluta segretezza, ai dipendenti del team di Formula 1 presso lo stabilimento di Maranello, in Italia, per consegnare loro un regalo a sorpresa. Il sette volte campione del mondo,  ha consegnato personalmente a ciascuno dei 1.000 dipendenti una confezione regalo di Fortnum & Mason, iconico marchio di lusso londinese e vero simbolo della cultura britannica. Dopo una prima stagione deludente con il Cavallino Rampante, Hamilton, che ha concluso la stagione al 6° posto nella classifica piloti, subito dietro al compagno di squadra Charles Leclerc, sarà ansioso di essere in lizza per il titolo mondiale nel 2026. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

hamilton fa il regalo di natale ai dipendenti ferrari mille scatole di fortnum amp mason con cioccolatini napolitains

© Ilnapolista.it - Hamilton fa il regalo di Natale ai dipendenti Ferrari: mille scatole di Fortnum & Mason con cioccolatini “napolitains”

Leggi anche: Lewis Hamilton ha fatto un regalo di Natale a tutti i dipendenti della Ferrari, con un bigliettino

Leggi anche: Profilglass, 1000 euro ai dipendenti come regalo di Natale. Ma è polemica

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Charles Leclerc riceve i primi regali di Natale dai suoi meccanici Ferrari: hanno un grande senso dell'umorismo!; F1 Ferrari Oggi: Una rivoluzione totale di Lewis Hamilton; Non indovinerete mai il regalo che Leclerc; Mourinho usa Lewis Hamilton per difendere il Benfica e rispondere a una provocazione; Ecco TUTTI i regali che i piloti di F1 hanno ricevuto per Natale.

hamilton fa regalo nataleHamilton fa il regalo di Natale ai dipendenti Ferrari: mille scatole di Fortnum & Mason con cioccolatini “napolitains” - Babbo Natale Hamilton fa la sorpresa ai dipendenti Ferrari: consegna mille confezioni regalo di Fortnum & Mason ... ilnapolista.it

hamilton fa regalo nataleHamilton, il gesto per Natale: il regalo a tutti i dipendenti Ferrari - A Maranello Lewis Hamilton regala a tutti i dipendenti della Gestione Sportiva Ferrari un cofanetto natalizio con biglietto firmato, parlando allo “spogliatoio invisibile” ... 105.net

hamilton fa regalo nataleIl regalo di Natale british di Lewis Hamilton ai dipendenti della Scuderia Ferrari - 000 dipendenti della Scuderia Ferrari dopo una stagione difficile: cosa c'era nella box? auto.everyeye.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.