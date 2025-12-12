Profilglass 1000 euro ai dipendenti come regalo di Natale Ma è polemica

Un'azienda di Fano ha deciso di regalare 1000 euro ai propri dipendenti per Natale, ma la decisione ha suscitato diverse polemiche. La scelta di distribuire un bonus di questa entità ha generato reazioni contrastanti tra opinioni favorevoli e critiche, evidenziando come anche gesti di generosità possano dividersi nel mondo del lavoro.

Fano, 12 dicembre 2025 – Può un premio di mille euro dato ai dipendenti come regalo di Natale, suscitare e scatenare polemiche? Accade anche questo. Ed accade tra i quasi mille dipendenti occupati alla Profilglass, la maggiore azienda per fatturato della Provincia. Il papà con 7 euro sul conto: "Ecco come ho perso tutto. Incontrerò l'imprenditore che vuole aiutarci" La mail del titolare ai dipendenti. Perché nei giorni scorsi, esattamente il 10 dicembre, il titolare Giancarlo Paci ha inviato una mail a tutti i dipendenti dove si legge: "Il 2025 è stato un anno particolarmente impegnativo che ci ha messo alla prova, ma nonostante tutto la Profilglass ha continuato il suo percorso di sviluppo in un contesto sempre più difficile.

