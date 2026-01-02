Gli incivili dell’hinterland Tra falò e auto in fiamme

Nell’hinterland di Milano, i vigili del fuoco sono intervenuti più volte a causa di atti di vandalismo e incendi, tra cui falò e auto in fiamme. Questi comportamenti irresponsabili, spesso compiuti senza consapevolezza, mettono a rischio la sicurezza pubblica e richiedono interventi frequenti e complessi. La situazione evidenzia l’importanza di sensibilizzare la comunità sul rispetto delle norme e sulla tutela dell’ambiente.

Super lavoro per i vigili del fuoco anche nell’hinterla di Milano a causa di vandalismi e fuochi artificiali sparati senza limiti, troppo spesso da incoscienti. A Pioltello, in piazza Garibaldi, si è verificato uno degli episodi più gravi, fortunatamente senza feriti. Un gruppo di giovanissimi teppisti ha accatastato masserizie, mobili e pezzi di legno, dando vita a un maxi falò sul quale sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. In un video postato sui social dagli autori o da chi era presente si vedono i giovani inneggiare all’intervento dei vigili del fuoco e, successivamente, un uomo intervenire per allontanare alcuni ragazzi che stavano portando altro materiale per alimentare ulteriormente il rogo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Gli incivili dell’hinterland. Tra falò e auto in fiamme Leggi anche: Cassonetti in strada e falò 'abusivo' in via Perosi: fiamme a ridossi di abitazioni e auto Leggi anche: Cassonetti in strada e falò 'abusivo' in via Perosi: fiamme a ridosso di abitazioni e auto La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. La mega multa in un comune dell’hinterland lecchese in base alla recente legge che inasprisce le sanzioni per chi abbandona i rifiuti. Il sindaco: “Abbiamo 82 telecamere, chi abbandona qui la spazzatura rischia di lasciarci pure lo stipendio" - facebook.com facebook Polizia Roma Capitale ricorda a incivili che è momentane vietato parcheggiare sulle strisce pedonali (o quel che ne rimane) in piazza dei Caprettari. Nel frattempo NCC sempre parcheggiati in divieto di fermata e in area pedonale in piazza della Minerva @giu x.com

